В США умерла 7-летняя девочка-мигрантка после задержания пограничной службой
7-летняя девочка из Гватемалы умерла после задержания пограничниками США из-за пересечения границы с Мексикой.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сообщения таможенного и пограничного ведомств страны.
Девочка была задержана с отцом и другими мигрантами после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико. Через восемь часов после задержания у нее начались приступы.
По данным медиков, перед этим ребенок ничего не ел и не пил несколько дней. У девочки зафиксировали обезвоживание.
Ее доставили в больницу, однако через сутки она умерла от остановки сердца.
Отец девочки все еще находится в Эль-Пасо в ожидании встречи с консульскими должностными лицами Гватемалы.
Служба таможенного и пограничного контроля США расследует инцидент. Имя погибшей девочки не называется.
Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.
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Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.
В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.
Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.