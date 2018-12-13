В США умерла 7-летняя девочка-мигрантка после задержания пограничной службой Сегодня, 09:52 4 Цей матеріал також доступний українською У девочки остановилось сердце

7-летняя девочка из Гватемалы умерла после задержания пограничниками США из-за пересечения границы с Мексикой.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сообщения таможенного и пограничного ведомств страны.

Девочка была задержана с отцом и другими мигрантами после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико. Через восемь часов после задержания у нее начались приступы.

По данным медиков, перед этим ребенок ничего не ел и не пил несколько дней. У девочки зафиксировали обезвоживание.

Ее доставили в больницу, однако через сутки она умерла от остановки сердца.

Отец девочки все еще находится в Эль-Пасо в ожидании встречи с консульскими должностными лицами Гватемалы.

Служба таможенного и пограничного контроля США расследует инцидент. Имя погибшей девочки не называется.

Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.