В США умер второй ребенок-мигрант после задержания пограничной службой Сегодня, 09:48 219 Цей матеріал також доступний українською В Пограничной службе США хотят пересмотреть политику обращения с детьми мигрантов

На Рождество в США умер 8-летний мальчик-мигрант из Гватемалы после задержания пограничниками из-за пересечения границы с Мексикой.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя местной власти, мальчика удерживали вместе с отцом в центре для мигрантов в районе пограничного пункта в штате Техас. 24 декабря у ребенка поднялась температура, его госпитализировали. Через некоторое время в этот же день ему назначили антибиотики и снова отправили в центр содержания мигрантов. У ребенка началась рвота, его снова доставили в больницу, там мальчик умер.

В МИД Гватемалы призвали расследовать причины смерти ребенка и предоставить доступ консулов к медицинским картам мальчика.

После инцидента в пограничной службе США объявили об изменении политики в обращении с мигрантами.

В частности, у детей-мигрантов до 10 лет усилят медицинскую проверку. Также будет пересмотрена политика ухода и опеки над такими детьми в течении первых суток после задержания.

Отмечается, что смерть 8-летнего мальчика из Гватемалы – не первый подобный случай. В начале месяца стало известно о смерти 7-летней девочки-мигрантки. Девочка была задержана с отцом и другими мигрантами после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико. Через восемь часов после задержания у нее начались приступы. По данным медиков, перед этим ребенок ничего не ел и не пил несколько дней. У девочки зафиксировали обезвоживание.

Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.