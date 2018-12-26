В США умер второй ребенок-мигрант после задержания пограничной службой
На Рождество в США умер 8-летний мальчик-мигрант из Гватемалы после задержания пограничниками из-за пересечения границы с Мексикой.
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя местной власти, мальчика удерживали вместе с отцом в центре для мигрантов в районе пограничного пункта в штате Техас. 24 декабря у ребенка поднялась температура, его госпитализировали. Через некоторое время в этот же день ему назначили антибиотики и снова отправили в центр содержания мигрантов. У ребенка началась рвота, его снова доставили в больницу, там мальчик умер.
В МИД Гватемалы призвали расследовать причины смерти ребенка и предоставить доступ консулов к медицинским картам мальчика.
После инцидента в пограничной службе США объявили об изменении политики в обращении с мигрантами.
В частности, у детей-мигрантов до 10 лет усилят медицинскую проверку. Также будет пересмотрена политика ухода и опеки над такими детьми в течении первых суток после задержания.
Отмечается, что смерть 8-летнего мальчика из Гватемалы – не первый подобный случай. В начале месяца стало известно о смерти 7-летней девочки-мигрантки. Девочка была задержана с отцом и другими мигрантами после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико. Через восемь часов после задержания у нее начались приступы. По данным медиков, перед этим ребенок ничего не ел и не пил несколько дней. У девочки зафиксировали обезвоживание.
Напомним, с октября к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.
- Читайте также: Болезни, усталость и решимость. Как выглядит изнутри караван мигрантов из Центральной Америки, которые идут пешком в США
Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.
В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.
Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.