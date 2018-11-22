22 ноября 2018, четверг

В США умер старейший ветеран, который пережил атаку на Перл-Харбор

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Рэй Чавес пережил атаку на Перл-Харбор
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Рэй Чавес пережил атаку на Перл-Харбор

В США в возрасте 106 лет умер старейший ветеран Рэй Чавес, который выжил при атаке Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

Как сообщает Associated Press, Чавес умер дома во сне в пригороде Сан-Диего. Он болел пневмонией.

В мае Чавес ездил в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении Белого дома, которое было опубликовано после появления информации о смерти Чавеса, говорится, что для администрации президента "было большой честью" принимать ветерана.

Рэй Чавес был старейшим из военных, которые выжили при атаке Японии на Перл-Харбор. Тогда погибли 2335 американских военных и 68 мирных жителей.

За несколько часов до нападения он патрулировал гавань на корабле USS Condor. Экипаж корабля заметил перископ японской подлодки. Она была уничтожена, но после этого гавань атаковали японские бомбардировщики. Чавес провел неделю в Перл-Харборе, занимаясь ликвидацией последствий нападения. Позднее он служил на транспортном корабле USS La Salle, который перевозил войска, танки и другое оборудование между тихоокеанскими островами.

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