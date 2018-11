В США умер старейший ветеран, который пережил атаку на Перл-Харбор

В США в возрасте 106 лет умер старейший ветеран Рэй Чавес, который выжил при атаке Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

Как сообщает Associated Press, Чавес умер дома во сне в пригороде Сан-Диего. Он болел пневмонией.

В мае Чавес ездил в США на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89