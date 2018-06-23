В США умер поэт Наум Коржавин, который родился в Киеве

Коржавину было 88 лет

В пятницу, 22 июня, умер поэт, прозаик и драматург Наум Коржавин, который родился в Киеве, но эмигрировал в США в 1973 году.

Поэт умер в университетском городке Чапел-Хилл в штате Северная Каролина, передает Радио Свобода.

Напомним, 19 июня после тяжелой болезни на 82-м году жизни умер украинский поэт Иван Драч.

Наум Коржавин (настоящая фамилия - Мандель) родился 14 октября 1925 в Киеве и был поэтом, прозаиком, переводчиком и драматургом.

В1973 году подал заявление на выезд из СССР, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни".