В США тысячи школьников вышли на демонстрацию за ужесточение контроля над оружием

В мероприятиях приняли участие ученики из более чем 2 600 школ

В США тысячи студентов и школьников вышли на акцию протеста с требованием ужесточить законодательство о контроле над оружием после стрельбы в школах.

Об этом сообщает CBS.

Акция совпала с 19-й годовщиной массового убийства в школе Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, когда погибли 12 учеников и один учитель.

В мероприятиях приняли участие студенты из более чем 2 600 школ и учреждений. Это уже вторая массовая акция после того, как 14 февраля этого года в средней школе Parkland во Флориде семнадцать студентов и взрослых были застрелены подростком из автоматической винтовки.

Студенты несли плакаты с лозунгами "Мне надо беспокоиться об уроках, а не об оружии" и "Достаточно".

Цього року у Сполучених Штатах уже сталося 20 стрілянин у школах, найостанніша – цього ранку у Флориді – у 19-ту річницю розстрілу у школі Каламбайн. Сьогоднішні протести - частина руху, який зародився після стрілянини у школі міста Паркленд, Флорида, де загинуло 17 людей. pic.twitter.com/revYXKmfN3 — Голоc Амepики (@chastime) 20 апреля 2018 г.

In the USA for less than 24 hours before I end up at a gun control protest. These kids inspire me to do better. #Enough #MarchForOurLives pic.twitter.com/OneOK0lGVr — Tabitha Sanders (@thistabithahope) 20 апреля 2018 г.

Напомним, что 14 февраля во Флориде произошла стрельба в школе. После этого в штате задержали еще двоих подростков, планировавших совершить нападение на школы.