В США тысячи школьников вышли на демонстрацию за ужесточение контроля над оружием

В США тысячи студентов и школьников вышли на акцию протеста с требованием ужесточить законодательство о контроле над оружием после стрельбы в школах.

Об этом сообщает CBS.

Акция совпала с 19-й годовщиной массового убийства в школе Колумбайн (Columbine High School), штат Колорадо, когда погибли 12 учеников и один учитель.

В мероприятиях приняли участие студенты из более чем 2 600 школ и учреждений. Это уже вторая массовая акция после того, как 14 февраля этого года в средней школе Parkland во Флориде семнадцать студентов и взрослых были застрелены подростком из автоматической винтовки.

Студенты несли плакаты с лозунгами "Мне надо беспокоиться об уроках, а не об оружии" и "Достаточно".

In the USA for less than 24 hours before I end up at a gun control protest. These kids inspire me to do better. #Enough #MarchForOurLives pic.twitter.com/OneOK0lGVr