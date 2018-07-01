В США тысячи людей протестовали против иммиграционной политики, из-за которой детей разлучают с родителями

В США в субботу, 30 июня, тысячи людей приняли участие в протестах против политики "нулевой толерантности" президента Дональда Трампа относительно нелегальной миграции, включая те ее положениями, по которым детей разлучают с родителями.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Коалиция левых активистов рассчитывает провести более 600 демонстраций по всей стране, в которых примут участие сотни тысяч человек.

В сквер напротив Белого дома протестующие принесли надписи вроде Где дети? или Остановить жестокость.

В соответствии с политикой "нулевой толерантности", которую администрация Дональда Трампа начала проводить в последнее время, взрослых мигрантов задерживали и, как правило, оставляли под стражей до суда, а детей забирали у родителей. Эта практика вызвала резкую критику правозащитников, прессы и оппонентов президента. С критикой дискриминационной политики, но не своего мужа, выступила также первая леди США, жена Трампа, Мелания Трамп.

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20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому детей будут забирать у взрослых мигрантов, только если не будет подтверждено их родство, или взрослые будут представлять угрозу их безопасности. Во всех остальных случаях семьи должны быть вместе.

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