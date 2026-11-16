В США третий день подряд отменяют тысячи авиарейсов из-за масштабного сбоя

Больше всего пострадали JetBlue и American Airlines. Первая отменила 28% своих рейсов, вторая — 17% (Фото: REUTERS/Eric Lee)

В Соединенных Штатах третий день подряд продолжаются массовые задержки и отмены авиарейсов после общенациональной приостановки полетов , вызванной сбоем в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября проблема затронула более 10 тысяч рейсов.

Об этом сообщает Reuters 15 ноября.

По данным сервиса FlightAware, 15 ноября американские авиакомпании отменили более 2300 рейсов, а еще около 7700 задержали. Накануне ситуация была еще более сложной: перевозчики отменили более 6400 рейсов и задержали свыше 8 тысяч.

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Больше всего пострадали JetBlue и American Airlines. Первая отменила 28% своих рейсов, вторая — 17%.

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о приостановке вылетов по всей стране. Ограничения действовали почти пять часов. Это была самая длительная приостановка авиасообщения в стране со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что проблема возникла во время замены маршрутизатора на объекте FAA в городе Эльдорадо, штат Арканзас. Это привело к сбою в работе недавно установленного маршрутизатора в Амарилло, штат Техас. Устройство начало передавать избыточный объем данных, перегружая диспетчерские центры по всей стране.

В FAA отключили неисправные маршрутизаторы, а также около 60 аналогичных устройств. Однако точную причину масштабного сбоя до сих пор не установили.

Даффи заявил, что не видит признаков кибератаки. По его словам, вышедшие из строя маршрутизаторы были приобретены еще в 2001 году, а уже к 2006-му они считались устаревшими.

После инцидента Шон Даффи обратился к Конгрессу с просьбой выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением. Президент Дональд Трамп поддержал эту инициативу и призвал законодателей одобрить финансирование.

В то же время представители Демократической партии отнеслись к запросу скептически. Они обратили внимание на то, что из 12,5 млрд долларов, выделенных на модернизацию в 2025 году, около 11 млрд долларов до сих пор не были использованы.

Даффи возразил, что эти средства предназначались для отдельных направлений работ и не предусматривали закупку нового программного обеспечения.