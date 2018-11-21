В США Трамп попал под шквал критики, назвав Саудовскую Аравию партнером

В США президента страны Дональда Трампа резко раскритиковали после того, как он высказался по поводу развития отношений с Саудовской Аравией на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, американский лидер назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником" в борьбе против Ирана, сообщает DW.
Трамп также напомнил, что во время своего визита в Саудовскую Аравию договорился об инвестициях Эр-Рияда в экономику США на уровне 450 миллиардов долларов.
В ответ на заявление Дональда Трампа незамедлительно последовала жесткая критика.
В частности, сенатор-республиканец Боб Коркер обвинил Белый дом в том, что тот играет роль пиар-конторы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Еще один член Сената Джефф Флейк в свою очередь заявил, что "великие союзники" Вашингтона не стали бы организовывать убийство журналиста.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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