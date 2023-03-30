Только половина американских истребителей F-35 готова к выполнению боевых задач — Пентагон 30 марта, 10:50 F-35 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Около половины парка истребителей F-35 Пентагона считаются пригодными для выполнения боевых задач, это значительно ниже целевого показателя в 65%, об этом сообщил руководитель программы F-35 генерал-лейтенант ВВС Майкл Шмидт, пишет Bloomberg.

По его словам, по состоянию на февраль среднемесячная доля боеспособных самолетов в парке США составляла 53,1%. Это означает, что они могут выполнять по крайней мере некоторые из требуемых задач, таких как боевые полеты, демонстрационные полеты, тренировки и испытания.

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Шмидт заявил, что процент самолетов, способных выполнять все свои задачи — так называемый показатель полной готовности к выполнению задач — составлял менее 30%.

«Это неприемлемо, и максимальная готовность — мой главный приоритет», — сказал он.

По словам генерала, его цель — повысить уровень готовности как минимум на 10% в течение следующих 12 месяцев.