14 ноября 2018, среда

В США The Walt Disney запретила мужчине посещать свои парки и гостиницы из-за плаката с Трампом

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Мужчина с плакатом был замечен на аттракционе
Фото: Dion Cini/Facebook

Мужчина с плакатом был замечен на аттракционе

В США компания The Walt Disney запретила посещать свои парки развлечений и гостиницы мужчине, поднявшему плакат в поддержку президента Дональда Трампа во время катания на аттракционе.

Об этом пишет The Washington Post.

49-летний Дион Сене развернул баннер во время спуска с горок в парке развлечений The Walt Disney. На плакате был изображен лозунг Трамп 2020.

Сам американец опубликовал в Facebook фото плаката, из-за которого ему запретили вход в Disney.

По информации The Washington Post, ранее Сене неоднократно демонстрировал плакаты в поддержку президента США в общественных местах. В частности, во время театральной постановки на Бродвее и во время матча на стадионе Янки.

В Disney заявили, что решение не было вызвано различиями в политических взглядах.

В официальном заявлении говорится, что любые демонстрации или выступления "с использованием флагов, баннеров или знаков с политической символикой или коммерческими целями запрещены".

В комментарии журналистам мужчина сообщил, что планирует обжаловать запрет компании в суде, так как считает, что не нарушал правил поведения в парке.

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