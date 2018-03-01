В США суд обвинил двух человек в незаконных поставках оружия в Украине

В Соединенных Штатах Майкл Кокс и Майкл Стащишин организовали бизнес по поставкам оружия и боеприпасов в Украину без получения обязательной в этом случае лицензии Государственного департамента.

Суд присяжных Питтсбурга в американском штате Пенсильвания выдвинул обвинения мужчинам за противозаконный экспорт вооружения.

Об этом 1 марта сообщает Pittsburgh Action News.

В то же время, кому осуществлялись эти поставки - не указывается.

42-летний Кокс из Мичигана и 55-летний Стащишин из Нью-Джерси с привлечением других лиц поставляли в Украину вооружения и ночные прицелы на кораблях.

Кокс с помощниками закупали военную технику и доставляли их Стащишину. Тот владеет бизнесом по грузоперевозкам и отвечал за незаконные поставки.

Если их вину подтвердит суд, подозреваемые могут получить до 5 лет лишения свободы, выплатить штраф в размере $250 000, или и то, и другое.

Напомним, официальные поставки летального вооружение из США для нужд ВСУ прошли в 2016 году, когда техасская компания AirTronic USA получила лицензию на продажу Украине гранатометов PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского РПГ-7.

Эта новость о поставках американского вооружения в Украине, которые происходили с нарушениями, поступила на фоне финальных приготовлений к первым официальным поставкам американского вооружения для украинской армии. По данным президента Украины Петра Порошенко, это произойдет уже в ближайшие недели.