В США суд обязал браконьера каждый месяц пересматривать мультфильм Бэмби Сегодня, 22:54 61 Цей матеріал також доступний українською Браконьер должен каждый месяц смотреть Бэмби Скриншот видео Youtube/Бэмби/АЛЕКСАНДР МАМОНОВ

В США браконьера приговорили к году тюрьмы и ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби от студии Disney, сообщает Fox News.

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство нескольких сотен животных. Браконьер отрубал головы оленям.

Суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы, 120 дням тюремного заключения в соседнем округе из-за нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия, а также к ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби, в котором браконьеры убивают мать олененка.

Другие участники массовых убийств оленей Дэвид Берри-старший и Кайл Берри также были арестованы.