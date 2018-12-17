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В США суд обязал браконьера каждый месяц пересматривать мультфильм Бэмби

Сегодня, 22:54
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Браконьер должен каждый месяц смотреть Бэмби

Скриншот видео Youtube/Бэмби/АЛЕКСАНДР МАМОНОВ

В США браконьера приговорили к году тюрьмы и ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби от студии Disney, сообщает Fox News.

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство нескольких сотен животных. Браконьер отрубал головы оленям.

Суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы, 120 дням тюремного заключения в соседнем округе из-за нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия, а также к ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби, в котором браконьеры убивают мать олененка.

Другие участники массовых убийств оленей Дэвид Берри-старший и Кайл Берри также были арестованы. 

Теги:   Суд Браконьеры США

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