В США спецпрокурор Мюллер обвинил во лжи адвоката в деле о приговоре Тимошенко

Речь идет об отчете адвоката, благодаря которому во времена Януковича Тимошенко получила тюремный срок. На фото - спецпрокурор Мюллер

Адвокат Алекс ван дер Цваан умышленно предоставил федеральным агентам США заведомо ложную информацию о его работе в расследовании дела Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля, передает Радио Свобода.

Речь идет о расследовании спецпрокурора США возможного вмешательства России в выборы в США 2016 Роберта Мюллера.

Адвоката ван дер Цвана Минюст Украины нанял в 2012 году для расследования газовых соглашений Тимошенко от 2009 года.

Команда Мюллера установила, что адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал в этом соответствующий запрос.

По словам Мюллера, этот документ касался работы в 2012 году Ван дер Цваана как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.

Эту фирму нанял в 2011 году в то время министр юстиции Украины Александр Лавринович, чтобы выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.

В документе указано, что адвокат в ноябре 2017 года солгал о своих контактах с неким лицом А и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом. Последнему в прошлом году было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

Skadden ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. Как сообщается, заказчиком соответствующего отчета был Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

Ван дер Цваан является юристом компании Skadden, на допросе которого в деле об отчете по Тимошенко настаивает украинская сторона.