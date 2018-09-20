20 сентября 2018, четверг

В США сотрудник компьютерной компании открыл стрельбу по коллегам, трое раненых в тяжелом состоянии

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Полиция ликвидировала стрелка
Фото: @news3keely

Полиция ликвидировала стрелка

В американском городе Миддлтон (штат Висконсин) сотрудник компьютерной фирмы открыл стрельбу по коллегам.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, четыре человека получили пулевые ранения, три из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Полицейские, которые прибыли на вызов, смогли ликвидировать стрелка в течение восьми минут. По словам правоохранителей, жертв могло быть значительно больше.

Отмечается, что злоумышленник был вооружен полуавтоматическим пистолетом и магазинами с патронами.

Мотивы нападавшего не называются. Полиция также не разглашает имя стрелка.

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