В США сотрудник компьютерной компании открыл стрельбу по коллегам, трое раненых в тяжелом состоянии

В американском городе Миддлтон (штат Висконсин) сотрудник компьютерной фирмы открыл стрельбу по коллегам.
Как сообщает AP со ссылкой на полицию, четыре человека получили пулевые ранения, три из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Полицейские, которые прибыли на вызов, смогли ликвидировать стрелка в течение восьми минут. По словам правоохранителей, жертв могло быть значительно больше.
Отмечается, что злоумышленник был вооружен полуавтоматическим пистолетом и магазинами с патронами.
Мотивы нападавшего не называются. Полиция также не разглашает имя стрелка.
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