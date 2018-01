В США сотни тысяч протестующих вышли на Марш женщин

В субботу, 20 января, тысячи протестующих в США вышли на Марш женщин, приуроченный к первой годовщине инаугурации президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, среди лозунгов акций - защита прав женщин, а также протест против политики администрации президента США и риторики Трампа. Перед этим в социальных сетях организаторы призывали женщин во всем мире выйти на улицы для того, чтобы заявить о своих правах.

Акции протеста и митинги были организованы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и около 250 других городах США, а также в Великобритании, Японии, Италии, Германии и других странах.

В Нью-Йорке в западной части Центрального парка, по данным DW, собралось около ста тысяч человек.

Как передает Los Angeles Times, в Лос-Анджелесе перед тысячами собравшихся демонстрантов выступили голливудские звезды - Скарлетт Йоханссон, Виола Дэвис и Натали Портман.

"Благодаря вам, революция продолжается", - заявила Портман.

Многие участники протестов одели розовые вязаные шапочки (pussy hats), которыми они пытались напомнить о грубых высказываниях Трампа в адрес женщин.

Президент США уже отреагировал на акции.

"Отличная погода по всей стране, прекрасный день для того, чтобы женщины вышли на марши. Выходите сейчас туда, чтобы праздновать исторические события и беспрецедентный экономический успех и создание благосостояния, которые происходили в течение последних 12 месяцев. Самый низкий уровень безработицы среди женщин за последние 18 лет!" - написал Трамп в Twitter.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!