В США сотни тысяч протестующих вышли на Марш женщин

Марш женщин прошел более чем в 250 городах США и всего мира

В субботу, 20 января, тысячи протестующих в США вышли на Марш женщин, приуроченный к первой годовщине инаугурации президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, среди лозунгов акций - защита прав женщин, а также протест против политики администрации президента США и риторики Трампа. Перед этим в социальных сетях организаторы призывали женщин во всем мире выйти на улицы для того, чтобы заявить о своих правах.

Акции протеста и митинги были организованы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и около 250 других городах США, а также в Великобритании, Японии, Италии, Германии и других странах.

В Нью-Йорке в западной части Центрального парка, по данным DW, собралось около ста тысяч человек.

Как передает Los Angeles Times, в Лос-Анджелесе перед тысячами собравшихся демонстрантов выступили голливудские звезды - Скарлетт Йоханссон, Виола Дэвис и Натали Портман.

"Благодаря вам, революция продолжается", - заявила Портман.

Многие участники протестов одели розовые вязаные шапочки (pussy hats), которыми они пытались напомнить о грубых высказываниях Трампа в адрес женщин.

Президент США уже отреагировал на акции.

"Отличная погода по всей стране, прекрасный день для того, чтобы женщины вышли на марши. Выходите сейчас туда, чтобы праздновать исторические события и беспрецедентный экономический успех и создание благосостояния, которые происходили в течение последних 12 месяцев. Самый низкий уровень безработицы среди женщин за последние 18 лет!" - написал Трамп в Twitter.