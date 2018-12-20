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В США сотни священников обвинили в сексуальном насилии над детьми

Сегодня, 20:10
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В США священников обвиняют в насилии

Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура штата Иллинойс опубликовала доклад по итогам расследования сексуального насилия со стороны духовенства, передает Associated Press

Примерно 500 священников были обвинены в сексуальном насилии над детьми.

В прокуратуре отметили, что епархии Иллинойса обнародовали имена 185 священников, которых, по мнению церкви, обоснованно обвинили в сексуальном насилии над детьми. Но прокуратура штата выяснила, что церковь получила жалобы еще на более чем 500 священнослужителей, но умолчала об этом.

По словам генерального прокурора Иллинойса Лизы Мэдиган, католическая церковь "не выполнила своих моральных обязательств по предоставлению оставшимся в живых, прихожанам и общественности полного и точного учета всех сексуально неприемлемых действий, связанных со священниками в Иллинойсе".

Некоторые дела касаются священников, которые уже скончались.

Прокуратура Иллинойса начала расследование возможных случаев сексуального насилия среди католических священников в августе 2018 после обнародования аналогичного расследования в Пенсильвании. Там в насилии заподозрили более 300 священнослужителей.

Теги:   Дети Священник США

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