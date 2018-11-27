В США скончался аниматор, который придумал Губку Боба

В США скончался создатель мультипликационного героя Губки Боба Стивен Хилленбург.
Об этом сообщает BBC.
Смерть аниматора подтвердили в компании Nickelodeon, которая транслировала серию мультфильмов про Губку Боба с 1999 года.
"Нам грустно сообщать о смерти Стивена Хилленбурга, создателя Губки Боба", - сказано в сообщении.
Причиной смерти Хилленбурга стала болезнь моторных нейронов, которую у него диагностировали в марте 2017 года.
Болезнь моторных нейронов, известна также как боковой амиотрофический склероз - это неизлечимое редкое заболевание, которое поражает моторную систему.
Аниматору было 57 лет.
Напомним, что помимо создания персонажа Губки Боба Хилленбург в 2004 году также снял полнометражный мультфильм о своем герое SpongeBob SquarePants.
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