27 ноября 2018, вторник

В США скончался аниматор, который придумал Губку Боба

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Стивену Хилленбургу было 57 лет
Фото: Facebook/Stephen Hillenburg

Стивену Хилленбургу было 57 лет

В США скончался создатель мультипликационного героя Губки Боба Стивен Хилленбург.

Об этом сообщает BBC.

Смерть аниматора подтвердили в компании Nickelodeon, которая транслировала серию мультфильмов про Губку Боба с 1999 года.

"Нам грустно сообщать о смерти Стивена Хилленбурга, создателя Губки Боба", - сказано в сообщении.

Причиной смерти Хилленбурга стала болезнь моторных нейронов, которую у него диагностировали в марте 2017 года.

Болезнь моторных нейронов, известна также как боковой амиотрофический склероз - это неизлечимое редкое заболевание, которое поражает моторную систему.

Аниматору было 57 лет.

Напомним, что помимо создания персонажа Губки Боба Хилленбург в 2004 году также снял полнометражный мультфильм о своем герое SpongeBob SquarePants.

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