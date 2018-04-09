В США школьный автобус попал в ДТП: пострадали 40 детей

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Два человека получили серьезные травмы, пятеро - умеренные, остальные получили легкие ранения
Скриншот с видео

Два человека получили серьезные травмы, пятеро - умеренные, остальные получили легкие ранения

В американском штате Нью-Йорк в воскресенье, 8 апреля, школьный автобус врезался в пролет эстакады, около 40 подростков получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

От столкновения сместилась крыша автобуса.

Сообщается, что подростки, все в возрасте от 16 до 18 лет, возвращались из поездки в Европу и отправлялись на встречу с родителями в местном торговом центре.

"Нам очень повезло. Это могла бы быть трагедия", – комментирует событие полицейский Дэвид Канделария.

Полицейский также добавил, что два человека получили серьезные травмы, пятеро – умеренные, остальные получили легкие ранения.

Сорок четыре человека были на борту автобуса: водитель, пять сопровождающих и 38 студентов.

Такие транспортные средства, как этот автобус, не допускаются в некоторых районах штата Нью-Йорк из-за низких мостов. Полиция сообщила, что водитель не местный, поэтому не знал об этом ограничении.

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