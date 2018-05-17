В США школьному автобусу после столкновения с грузовиком оторвало кабину водителя, есть пострадавшие

ДТП со школьным автобусом в США

В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.

Сейчас точное количество пострадавших неизвестно, передает CNN.

По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.

По данным издания Northjersey, в результате столкновения погибли два человека.

На опубликованных кадрах видно, что передний край школьного автобуса оторван.

ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.

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