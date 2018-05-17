В США школьному автобусу после столкновения с грузовиком оторвало кабину водителя, есть пострадавшие

В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.
Сейчас точное количество пострадавших неизвестно, передает CNN.
По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.
По данным издания Northjersey, в результате столкновения погибли два человека.
На опубликованных кадрах видно, что передний край школьного автобуса оторван.
Terrible school bus accident Route 80 Mt.Olive. Story-photos coming @dailyrecord @northjersey pic.twitter.com/ec6Qml4PGp- William Westhoven (@wwesthoven) 17 мая 2018 г.
ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.
В центре Киева байкер ехал на красный и врезался во внедорожник, парализовав движение по бул. Шевченко.
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