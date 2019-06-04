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В США Сенат единогласно принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

4 июня, 08:19
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В США Сенат единогласно принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Одним из авторов законопроекта стал сенатор Линдси Грэм

В США Сенат принял законопроект DETER (О сдерживании иностранного вмешательства в выборы).

Как сообщает The Hill, заблокировать документ мог любой сенатор, однако решение было принято единогласно.

Документ предполагает запрет на получение американской визы для тех, кто был уличен во вмешательстве в выборы в США. Речь идет как о нарушении законов о голосовании и финансировании избирательной кампании, так и о вмешательстве под руководством иностранного государства.

Законопроект внесли сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин.

После голосования сенатор Грэм заявил, что данный документ — сигнал о том, что США не потерпят вмешательство других стран в свои выборы.

«В 2016 году мы видели, как путинская Россия пыталась нанести удар в самое сердце наших демократических ценностей и свобод, которыми так гордятся американцы. Запретив въезд в США иностранцам, которые вмешиваются в наши выборы, Америка заявляет всем противникам, что не потерпит ничего подобного», отметил он.

Теперь DETER должны утвердить в Палате представителей, после чего документ поступит на подпись к президенту Дональду Трампу.

Теги:   Сенат США США

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