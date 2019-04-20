В США семейную пару, державшую в заточении 13 детей, приговорили к пожизненному заключению
Супружескую пару Дэвида
и Луиз Турпиных из города Перрис в американском штате Калифорнии, которую
обвиняли в пытках и ограничении свободы своих детей, приговорили к пожизненному
заключению.
В то же время, у
них есть возможность подать заявление на условно-досрочное освобождение через
25 лет, передает BBC.
Напомним, история
этой семьи стала широко известна в 2018 году, когда 17-летняя дочь 57-летнего
Дэвида и 49-летней Луизы Турпиных сумела сбежать из дома, выбравшись через
окно.
Добравшись до
телефона, она позвонила в 911, а когда полицейские приехали к ним домой, то
обнаружили детей, прикованных к кроватям.
Кроме того, они
страдали от когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной
работоспособности) и недоедания. Самая старшая из них в свои 29-лет весила
всего 37 кг.
Турпины также разрешали
своим детям покидать дом только по праздникам и запрещали пользоваться душем
чаще раза в год.