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В США семейную пару, державшую в заточении 13 детей, приговорили к пожизненному заключению

Сегодня, 11:01
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В США семейную пару, державшую в заточении 13 детей, приговорили к пожизненному заключению - фото

DAVID-LOUISE TURPIN/FACEBOOK

Турпины содержали своих детей дома в ужасных условиях

Супружескую пару Дэвида и Луиз Турпиных из города Перрис в американском штате Калифорнии, которую обвиняли в пытках и ограничении свободы своих детей, приговорили к пожизненному заключению.

В то же время, у них есть возможность подать заявление на условно-досрочное освобождение через 25 лет, передает BBC.

Напомним, история этой семьи стала широко известна в 2018 году, когда 17-летняя дочь 57-летнего Дэвида и 49-летней Луизы Турпиных сумела сбежать из дома, выбравшись через окно.

Добравшись до телефона, она позвонила в 911, а когда полицейские приехали к ним домой, то обнаружили детей, прикованных к кроватям.

Кроме того, они страдали от когнитивных нарушений (снижение памяти, умственной работоспособности) и недоедания. Самая старшая из них в свои 29-лет весила всего 37 кг.

Турпины также разрешали своим детям покидать дом только по праздникам и запрещали пользоваться душем чаще раза в год. 

Теги:   Пожизненное заключение Приговор Дети США

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