В США легкомоторный самолет упал на здание, есть погибшие

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Погибли пилот и пассажир самолета
Фото: VCFD PIO ‏/ Twitter

Погибли пилот и пассажир самолета

В Калифорнии (США) легкомоторный самолет упал на здание, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает ABC News.

По предварительной информации, самолет загорелся после аварии, причина которой пока неизвестна.

Самолет упал на склад, который находится менее чем в километре от аэропорта.

Погибшие пилот и пассажир не были сразу идентифицированы. По словам чиновников, на земле никто не пострадал.

Неизвестно, откуда прибыл самолет и куда он направлялся, хотя место катастрофы находилось менее чем в 1,6 км от аэропорта Санта-Пола.

Ранее самолет упал на шоссе во Франции, двое людей погибло.

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