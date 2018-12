В США самолет упал на футбольное поле: четверо погибших

По информации пожарной службы, в результате инцидента погибли четыре человека, которые находились на борту, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Atlanta Fire can confirm a plane crash near Fulton Industrial Pkwy and Donald Lee Hollowell Pkwy. FF’s extinguishing hotspots at this time. There are no survivors. Working to confirm total number of occupants that were on aircraft. Also checking neighborhood for injuries. #AFRD pic.twitter.com/Z3NHPHMVMo