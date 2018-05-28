В США самолет совершил аварийную посадку на автостраду

В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой, передает Fox News.
Отмечается, что инцидент произошел во время обучающего полета. На борту самолета находились инструктор и его ученик.
В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолет задел транспортное средство на земле.
Airplane landed on I-15 near Riverdale this morning #Utah #Riverdale pic.twitter.com/PEsM6bjXlw— kodi (@J2Mforlife) 26 мая 2018 г.
Напомним, в аэропорту Саудовской Аравии самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси
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