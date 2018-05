В США самолет совершил аварийную посадку на автостраду

В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой, передает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел во время обучающего полета. На борту самолета находились инструктор и его ученик.

В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолет задел транспортное средство на земле.

Airplane landed on I-15 near Riverdale this morning #Utah #Riverdale pic.twitter.com/PEsM6bjXlw