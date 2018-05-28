28 мая 2018, понедельник

В США самолет совершил аварийную посадку на автостраду

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В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Fox News via Twitter

В результате происшествия никто не пострадал

В американском штате Юта одномоторный самолёт совершил экстренную посадку на автостраду из-за проблем с механикой, передает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел во время обучающего полета. На борту самолета находились инструктор и его ученик.

В результате происшествия никто не пострадал, хотя самолет задел транспортное средство на земле.

Напомним, в аэропорту Саудовской Аравии самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси

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