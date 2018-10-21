В США самолет приземлился на оживленную автостраду из-за отказа двигателя

В США на юге штата Калифорния малый пассажирский самолет Piper PA-28-161 Cherokee совершил аварийную посадку на оживленную автостраду по причине неисправностей в работе двигателя. Об этом сообщает CBS8.
В результате аварийной посадки никто не пострадал, также не было обнаружено никаких повреждений транспорта или зданий.
Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, неподалеку от границы с Мексикой.
Отмечается, что внутри находились инструктор и проходивший обучение пилот из Сан-Диего. Они выполняли выполняли снижения перед посадкой на аэродром, когда двигатель самолета потерял мощность.
По информации издания, инструктор взял управление на себя и направил его на федеральную автостраду И-8.
Движение на автостраде было заблокировано, пока самолет не переместили на один из съездов.
По факту происшествия проводится расследование.
Журнал Новое Время №38
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