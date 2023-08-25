В Калифорнии разбился военный самолет F-18 Hornet 25 августа, 18:12 Самолет F-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity via Wikipedia)

Американский военный самолет F-18 Hornet в пятницу, 25 августа, разбился возле авиабазы Мирамар, что в Калифорнии.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США, сообщает ABC.

Власти сообщили, что авария произошла возле автомагистрали между штатами рано утром.

Пока непонятно, что стало причиной аварии, и официальные лица пока не раскрыли состояние пилота. Также неизвестно, были ли на борту самолета F/A-18 Hornet еще какие-то люди.

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Представитель Министерства обороны подтверждает, что F/A-18 морской пехоты разбился во время тренировочного полета.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо относительно возможности рассмотреть поставки самолетов F-18 для нужд Сил обороны.

Самолет F/A-18 Hornet — что известно

6 июня в СМИ появились сообщения, что Австралия и США обсуждают возможность передачи Украине 41 самолета F/A-18 Hornet, которые заменят на более современные F-35.

По данным издания Politico, «десятки старых, но исправных F-18, вероятно, будут доступны для экспорта», когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на истребители F-35.

Инфографика: NV

По классификации F/A-18 Hornet одновременно относится к истребителям и штурмовикам. Этот самолет находится на вооружении с 1983 года и имеет боевой радиус около 1000 км.

Самолет может применять широкую номенклатуру вооружений, в частности, неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni, ракеты воздух-воздух AIM-120, AMRAAM, AIM-9 Sidewinter, ракеты воздух-земля AGM-88, HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon, неуправляемые бомбы Mark-80, CBU-87, а также управляемые бомбы, оборудованные системой JDAM.