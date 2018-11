В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

В американском штате Айова при крушении легкомоторного самолета Piper погибло четыре человека, передает АВС со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота. Второй пилот пытался совершить аварийную посадку, но ему так и не удалось.

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в 6 километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом была потеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом передано второму пилоту-ученику.

USA, Iowa - Four people were killed in a plane crash Friday in Guthrie County, following a instructor heart attack, according to local law enforcement.https://t.co/MV225SuQ8L pic.twitter.com/24OYqJnVpN