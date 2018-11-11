11 ноября 2018, воскресенье

В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

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Причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота
Фото: WHO-HD Ch. 13 News via Twitter

Причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота

В американском штате Айова при крушении легкомоторного самолета Piper погибло четыре человека, передает АВС со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, причиной крушения мог стать сердечный приступ пилота. Второй пилот пытался совершить аварийную посадку, но ему так и не удалось. 

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в 6 километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом была потеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом передано второму пилоту-ученику. 

Управляющий аэропортом Ле-Марс Том Муллалли сообщил, что все четверо отправлялись на охотничью поездку.

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