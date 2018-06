В США разбился легкомоторный самолет: четверо погибших

В США в штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека из одной семьи, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел около 1,6 км. от Муниципального аэропорта Монро. Самолет Cessna 182T упал и задел несколько деревьев. Агентство со ссылкой на местное телевидение сообщает, что за штурвалом самолета была бабушка, а ее тремя пассажирами — ее дочь и двое внучек. Все четверо погибли на месте.

NEW: the Green County Sheriff is investigating a plane crash near the Monroe Municipal airport. First responders said the plane was "losing altitude" and fully engulfed when they arrived. The sheriff says four people on board died. (Pic credit: Nathan Holland) pic.twitter.com/g0R27otWmi