11 июня 2018, понедельник

В США разбился легкомоторный самолет: четверо погибших

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В результате крушения самолета погибли четыре человека из одной семьи
Фото: Suzanne Spencer ‏via Twitter

В результате крушения самолета погибли четыре человека из одной семьи

В США в штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека из одной семьи, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел около 1,6 км. от Муниципального аэропорта Монро. Самолет Cessna 182T упал и задел несколько деревьев. Агентство со ссылкой на местное телевидение сообщает, что за штурвалом самолета была бабушка, а ее тремя пассажирами — ее дочь и двое внучек. Все четверо погибли на месте.

В полиции сообщили, что свидетели заметили, как самолет теряет скорость, затем высоту, а также заметили, что из него идет огонь. Пожарные прибыли на место происшествия и потушили огонь. По факту произошедшего было начато расследование.

Напомнимм, накануне в американском городе Ошкош (штат Висконсин) вертолет упал в реку Фокс.

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