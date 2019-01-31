В США пытались напасть на автоколонну китайской делегации - СМИ
В Вашингтоне недалеко от Белого дома была совершена попытка нападения на автоколонну делегации из Китая, в результате чего пострадал сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов.
Как сообщает NBC, заявление Секретной службы США опубликовала на своей странице в Twitter журналистка канала Келли О'Доннелл.
Сообщается, что неизвестный прошел через полицейские ограждения и был задержан после того, как пытался помешать движению автоколонны "во временно перекрытом районе". В результате пострадал сотрудник Секретной службы - травма серьезная, но его жизни не угрожает, уточняет NBC.
Отмечается, что инцидент случился в районе акции протеста.
Делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.