В США пытались напасть на автоколонну китайской делегации - СМИ Сегодня, 02:59 1114 Цей матеріал також доступний українською EPA Секретная служба США EPA

В Вашингтоне недалеко от Белого дома была совершена попытка нападения на автоколонну делегации из Китая, в результате чего пострадал сотрудник Секретной службы Соединенных Штатов.

Как сообщает NBC, заявление Секретной службы США опубликовала на своей странице в Twitter журналистка канала Келли О'Доннелл.

Сообщается, что неизвестный прошел через полицейские ограждения и был задержан после того, как пытался помешать движению автоколонны "во временно перекрытом районе". В результате пострадал сотрудник Секретной службы - травма серьезная, но его жизни не угрожает, уточняет NBC.

Отмечается, что инцидент случился в районе акции протеста.



Sources say Chinese motorcade was involved in the incident and @secretservice officer was injured but not struck by a vehicle pic.twitter.com/AhQAahadkn — Kelly O'Donnell (@KellyO) 30 января 2019 г.

Делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.