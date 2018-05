В США произошла стрельба в школе: двое раненых, подозреваемый арестован

В пятницу, 25 мая, в средней школе в американском штате Индиана произошла стрельба, пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter, подозреваемый в стрельбе был арестован. Все школьники эвакуированы из здания.

#SkyCam6 is flying above #Noblesville West Middle School where there is an active-shooter investigation underway. Live coverage from @SheaGoodpaster here: https://t.co/In5qxAeAgA #rtv6 #breaking pic.twitter.com/JcgPWKOr3b

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на городские власти, стрелявшим оказался ученик школы.

Как сообщили очевидцы, он вышел из класса после разговора с учителем естествознания, а затем вернулся с пистолетами и успел сделать несколько выстрелов. Учитель попытался вырвать оружие из рук ученика и повалил его на землю. На данный момент стрелявший находится под арестом.

В результате инцидента пострадали два человека - учитель и 13-летняя школьница. Они были госпитализированы.

NEW: Student who was in the classroom where this happened tells me her science teacher swatted gun away from suspect after shooting at another student at #NoblesvilleWest



She & her mother say teacher may have also been injured. Latest news on @FOX59 pic.twitter.com/MteElOShdC