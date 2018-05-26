26 мая 2018, суббота

В США произошла стрельба в школе: двое раненых, подозреваемый арестован

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Подозреваемый в стрельбе был арестован
Фото: Dan Spehler via Twitter

Подозреваемый в стрельбе был арестован

В пятницу, 25 мая, в средней школе в американском штате Индиана произошла стрельба, пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter, подозреваемый в стрельбе был арестован. Все школьники эвакуированы из здания. 

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на городские власти, стрелявшим оказался ученик школы.

Как сообщили очевидцы, он вышел из класса после разговора с учителем естествознания, а затем вернулся с пистолетами и успел сделать несколько выстрелов. Учитель попытался вырвать оружие из рук ученика и повалил его на землю. На данный момент стрелявший находится под арестом.

В результате инцидента пострадали два человека - учитель и 13-летняя школьница. Они были госпитализированы.

Напомним, 18 мая, в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учащихся и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявил, что задержаны два человека и стрельба прекращена. По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик. Имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис.

Кроме того, полиция заявляет о найденных взрывных устройствах в школе, в 40 милях (65 км) к югу от города.

В ночь на субботу, 19 мая, стрельба также произошла в школе штата Джорджия: один человек погиб.

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