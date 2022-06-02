В США произошла стрельба на территории больницы: погибли четыре человека 2 июня, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Жертвами стрельбы в Талсе стали четыре человека (Фото:REUTERS/Michael Noble Jr.)

В городе Талса американского штата Оклахома неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса больницы Святого Франциска. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько человек были ранены.

Как сообщает DW, точное количество раненых не называлось. Появилась информация, что пострадавших менее десяти и что некоторые из них могли пострадать не от стрельбы, а пытаясь спастись.

Видео дня

Замглавы департамента полиции города Талса Эрик Далглиш рассказал. что сообщение о стрельбе на территории больницы поступило около пяти часов вечера. Местом трагедии стал третий этаж медицинского корпуса, где располагается центр амбулаторной хирургии и центр здоровья груди. Полиция предполагает, что нападавший выбрал его не случайно.

Злоумышленник был вооружен пистолетом и длинноствольным ружьем и, вероятно, воспользовался и тем, и другим оружием.

В настоящее время продолжается опрос свидетелей, полиция «близка к тому, чтобы установить личность подозреваемого».

Также сообщается, что среди погибших был и стрелок, который, судя по всему, ранил сам себя.

24 мая на юге Техаса произошла стрельба в одной из школ, жертвами которой стал 21 человек — 19 детей и двое взрослых.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.