Присяжные проголосовали за выдвижение уголовного обвинения Трампу 31 марта, 03:13 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Суд присяжных суда Манхэттена проголосовал за выдвижение уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу.



Об этом сообщает CNN.

Такое решение стало первым случаем в истории США, когда бывший глава Белого дома столкнулся с уголовным обвинением.

Обвинительный акт Трампу будет объявлен в ближайшие дни. Прокуратура вела расследование роли Трампа в схеме выплаты за молчание и сокрытие фактов, связанных со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года.

Видео дня

"Это решение, безусловно, всколыхнет всю страну, толкнув американскую политическую систему, никогда не видевшую ни одного из ее бывших лидеров, которому предъявили уголовные обвинения, еще и во время повторного баллотирования в президенты, в неизведанные воды", - заявляют журналисты телеканала.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.