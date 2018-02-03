В США продавцу патронов для стрелка из Лас-Вегаса предъявили обвинение

Мотив, по которому Пэддок открыл стрельбу по людям, полиция не установила

В США следственные органы предъявили обвинения мужчине, который продал бронебойные патроны Стивену Пэддоку, устроившему массовую стрельбу в Лас-Вегасе, передает Reuters.

Как сообщается, прокуратура Невады предъявила 55-летнему жителю Аризоны Дугласу Хэйгу официальное обвинение в производстве и продаже боеприпасов без лицензии.

Отмечается, что Хэйг стал первым, кому были предъявлены обвинения в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

Как передает Associated Press, мужчина признался, что действительно продавал патроны Пэддоку. Также он рассказал, что при покупке патронов убийца признавал, что намерен использовать боеприпасы во время шоу со световыми эффектами. Но никаких деталей не уточнял.

По словам Хэйга, когда он понял, как были использованы его патроны, он закрыл свой магазин.

"Я не могу сказать, что с ним было что-то не так. Я до сих пор пытаюсь понять, что я сделал неправильно", - заявил Хэйг.

Напомним, возле гостиничного комплекса Мандалай-Бэй на юге Лас-Вегаса произошла стрельба. По данным полиции, огонь открыл житель Лас-Вегаса, 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой. Как позже установило следствие, Пэддок сделал не менее 1100 выстрелов по посетителям фестиваля.

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Лас-Вегасе. По словам боевиков, стрелок незадолго до нападения принял ислам.

В то же время Федеральное бюро расследований США сообщило, что связь между стрельбой в Лас-Вегасе и международным терроризмом не прослеживается.

Жертвами стрелка стали 59 человек, 527 получили ранения.