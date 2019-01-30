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В США пришли арктические морозы, температура опустилась до минус 50 градусов Цельсия

Сегодня, 17:36
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EPA

Сильные морозы в Чикаго

На Средний Запад США пришли аномальные морозы и снежные бури, погибли по меньшей мере шесть человек.

В результате обморожений в регионе погибли по меньшей мере шесть человек, власти объявили о закрытии школ, авиакомпании отменили 1360 авиарейсов, отменена и доставка почты.

Гибель людей зафиксирована в Иллинойсе, Айове, Индиане, Висконсине и Миннесоте. В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает ВВС, температура с учетом сильного ветра упала до -45C в Чикаго и до -54C в Северной Дакоте.

По данным Национальной метеорологической службы, в настоящее время в этих штатах наблюдаются самые низкие температуры с 1996 года.  

Теги:   Морозы США

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