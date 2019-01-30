В США пришли арктические морозы, температура опустилась до минус 50 градусов Цельсия Сегодня, 17:36 20060 Цей матеріал також доступний українською EPA Сильные морозы в Чикаго EPA

На Средний Запад США пришли аномальные морозы и снежные бури, погибли по меньшей мере шесть человек.

В результате обморожений в регионе погибли по меньшей мере шесть человек, власти объявили о закрытии школ, авиакомпании отменили 1360 авиарейсов, отменена и доставка почты.

Гибель людей зафиксирована в Иллинойсе, Айове, Индиане, Висконсине и Миннесоте. В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает ВВС, температура с учетом сильного ветра упала до -45C в Чикаго и до -54C в Северной Дакоте.

По данным Национальной метеорологической службы, в настоящее время в этих штатах наблюдаются самые низкие температуры с 1996 года.