28 сентября 2018, пятница

В США при посадке разбился реактивный самолет: два пилота погибли

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При посадке самолет практически развалился на две части
Фото: FOX Carolina News

При посадке самолет практически развалился на две части

В аэропорту города Гринвилл американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку.

В результате инцидента погибли два пилота. На борту самолета также находилась супружеская пара, их в критическом состоянии доставили в больницу, сообщает Fox Carolina News.

Отмечается, что после посадки самолет по неустановленным причинам не смог остановиться, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и практически развалился на две части.

После крушения произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. На месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт.

Напомним, 1 сентября в аэропорту российского города Сочи пассажирский Boeing 737 после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

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