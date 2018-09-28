В США при посадке разбился реактивный самолет: два пилота погибли

При посадке самолет практически развалился на две части

В аэропорту города Гринвилл американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку.

В результате инцидента погибли два пилота. На борту самолета также находилась супружеская пара, их в критическом состоянии доставили в больницу, сообщает Fox Carolina News.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 27 сентября 2018 г.

Отмечается, что после посадки самолет по неустановленным причинам не смог остановиться, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и практически развалился на две части.

После крушения произошла утечка авиационного топлива, оно разлилось рядом с Хейвуд-Род. На месте происшествия работают ликвидаторы, район аэропорта также будет временно перекрыт.

Напомним, 1 сентября в аэропорту российского города Сочи пассажирский Boeing 737 после неудачной посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.