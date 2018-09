В США при посадке разбился реактивный самолет: два пилота погибли

В аэропорту города Гринвилл американского штата Южная Каролина реактивный трехдвигательный самолет Dassault Falcon 50 совершил неудачную посадку.

В результате инцидента погибли два пилота. На борту самолета также находилась супружеская пара, их в критическом состоянии доставили в больницу, сообщает Fox Carolina News.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N