В США девять военных погибли при крушении двух вертолетов Black Hawk 30 марта, 16:38 Место крушения вертолетов в округе Тригг, Кентукки, 29 марта 2023 года (Фото:WKDZ Radio/Handout via REUTERS)

Девять американских военнослужащих погибли при крушении двух вертолетов Black Hawk на юго-западе штата Кентукки. Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 30 марта, со ссылкой на пресс-секретаря военной базы форт Кэмпбелл Нондайс Турман.

Крушение произошло вечером в среду в округе Тригг. Вертолеты HH-60 Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии вылетели из форта Кэмпбелл и потерпели крушение во время «обычной учебной миссии». HH-60 предназначены для поддержки различных военных операций, в том числе воздушного десанта и медицинской эвакуации.

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Источник телеканала CNN сообщил, что на борту никто не выжил. На вопрос BBC, столкнулись ли два вертолета друг с другом, в форте сказали, что не могут подтвердить подробности.

Как пишет WP, форт Кэмпбелл, расположенный на границе Кентукки и Теннесси, является одним из крупнейших военных объектов в США. Там постоянно развернуты более 27 тысяч военнослужащих.