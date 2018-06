В США при крушении грузового состава произошла утечка нефти

В американском штате Айова сошел с рельсов грузовой состав, перевозивший нефть, в результате произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров), сообщает Associated Press.

Как сообщается, авария поезда железнодорожной компании BNSF произошла к югу от города Дун.

С рельсов сошли в общей сложности 32 вагона, перевозивших нефть из Канады в штат Оклахома для компании ConocoPhillips. Отмечается, что примерно половину вытекшей нефти удалось собрать, однако часть ее попала в близлежащие водоемы.

Train derailment by Doon, Iowa... what a disaster.... tankers full of oil spilling into flood waters.. pictures from @Jake_fabe pic.twitter.com/BU6yI6JYQI — Theo Bartman (@BartmanFarms) 22 июня 2018 г.

Причины аварии выясняются.

Как сообщили представители BNSF, опасности для местных жителей в связи с крушением и утечкой нет.

South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR — Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 июня 2018 г.

A Skylink 4 Drone view of the train that derailed near Doon, Iowa. pic.twitter.com/RjQSNnpKRL — Brett Funke (@BrettKTIV4) 22 июня 2018 г.

Напомним, в Польше сошел с рельсов и перевернулся поезд с углем