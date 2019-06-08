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В США предложили снести школу Колумбайн, где погибли 13 человек

Сегодня, 11:21
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В США предложили снести школу Колумбайн, где погибли 13 человек - фото

Локальная телевизионная станция Денвера / Википедия

Массовый расстрел в школе Колумбайн

Власти округа Джефферсон в Колорадо предложили снести школу Колумбайн, где в 1999 году два школьника расстреляли 12 учеников и учителя.

Власть мотивирует свое предложение тем, что люди, которые совершают стрельбы в школах, вдохновляются нападением на Колумбайн.

Суперинтендант округа Джефферсон Джейсон Гласс обратился к родителям школьников с предложением снести старое здание школы и построить новое в другом месте. По его мнению, это перестанет «вдохновлять» стрелков на массовые убийства детей в школах.

«Трагедия, которая произошла в 1999 году в школе Колумбайн, является отправной точкой в эпидемии случаев школьных стрельб. Стрелки изучают этот случай и говорят о нем как об источнике вдохновения. Эти люди живут по всему миру и называют себя колумбайнерамы», — говорится в сообщении о переносе школы.

Гласс утверждает, что ежегодно в школу пытаются пройти несколько сотен человек, чтобы просто посмотреть на место преступления.

Мемориальная здание библиотеки предлагают оставить, а на месте старой школы засадить травой поле.

Напомним, что 20 апреля 1999 двое учеников-подростков школы Колумбайн совершили нападение на школу, застрелив 12 учеников и преподавателя, после чего покончили с собой.

После этого в США произошло несколько десятков школьных стрельб, несколько раз стрелки ссылались на стрельбу в школе Колумбайн.

Теги:   США Стрельба в школе

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