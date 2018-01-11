В США поверили в "канал с гориллами" для Трампа в Белом доме

Шутка, замаскированная под отрывок из книги Майкла Вульффа Огонь и ярость: в Белом доме Трампа о его президентстве, получила вирусную популярность в Twitter.

Под видом отрывка, автор твита написал, что после победы на выборах Трамп добился создания в Белом доме круглосуточного канала о гориллах.

За 17 часов сообщение получило более 15 тысяч ретвитов и 48 тысяч лайков.

На фоне упреков в адрес Трампа, которого критики активно изображают самовлюбленным и неуравновешенным, многие восприняли правдивой информацию о канале.

В свой первый день в Белом доме, президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что на нем не было канала о гориллах. Трамп, казалось, был убежден в существовании канала, который круглосуточно показывал горилл.

Чтобы угодить Трампу, сотрудники Белого дома слепили в кучу несколько документальных фильмов о гориллах. Но Трамп все равно был недоволен и жаловался, что гориллы не бьются, пишет автор твита.

Вымышленному тексту поверили столько людей, что автор твита даже изменил свое имя на Канал с гориллами - это шутка.

Напомним, недавно вышла в продажу книга Майкла Вульффа "Огонь в ярость: в Белом доме Трампа", которая оказалась в центре скандала еще до публикации. СМИ обнародовали некоторые отрывки из книги, включая критику в адрес семьи президента со стороны бывшего его советника Стива Бэннона.

У президента США пытались прекратить публикацию книги.