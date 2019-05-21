В США потерпел крушение самолет морской пехоты
В американском штате Северная Каролина в районе города Хэйвлок потерпел крушение штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США.
Как сообщает WITN со ссылкой на сообщение командования эскадрильи, пилот самолета катапультировался, его госпитализировали в медицинский центр в городе Нью-Берн для обследования.
О жертвах среди гражданского населения не сообщается.
Место крушения оцеплено военными. Причина происшествия в настоящее время расследуется.