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В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Сегодня, 04:23
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В США потерпел крушение самолет морской пехоты - фото

witn.com

Пилот катапультировался, его госпитализировали

В американском штате Северная Каролина в районе города Хэйвлок потерпел крушение штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США.

Как сообщает WITN со ссылкой на сообщение командования эскадрильи, пилот самолета катапультировался, его госпитализировали в медицинский центр в городе Нью-Берн для обследования.

О жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Место крушения оцеплено военными. Причина происшествия в настоящее время расследуется.

Теги:   Крушение самолета Военный самолет США

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