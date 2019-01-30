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В США потерпел крушение медицинский вертолет: трое погибших

Сегодня, 01:48
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Ohio State Patrol via Twitter

На борту находились трое членов экипажа, все они погибли

Во вторник, 29 января, в США в штате Огайо потерпел крушение вертолет службы скорой медицинской помощи.

Как сообщает ABC, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли.

По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. Он разбился вблизи деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо. Незадолго до крушения связь с бортом была потеряна.

О причинах крушения вертолета не сообщается. 

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