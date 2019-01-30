В США потерпел крушение медицинский вертолет: трое погибших Сегодня, 01:48 85 Цей матеріал також доступний українською Ohio State Patrol via Twitter На борту находились трое членов экипажа, все они погибли Ohio State Patrol via Twitter

Во вторник, 29 января, в США в штате Огайо потерпел крушение вертолет службы скорой медицинской помощи.

Как сообщает ABC, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли.

По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. Он разбился вблизи деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо. Незадолго до крушения связь с бортом была потеряна.

О причинах крушения вертолета не сообщается.

