В США полиция арестовала посетителей Starbucks, которые ничего не заказали

В Филадельфии сотрудники кофейни Starbucks вызвали полицию из-за двух темнокожих мужчин, которые ничего не заказали и спросили, где туалет, сообщает BBC.

Полицейские надели на мужчин наручники и отвезли в участок. Инцидент произошел 12 апреля. Мужчин выпустили из полицейского участка только на следующий день.

Оказалось, что они агенты по торговле недвижимостью и ожидали в Starbucks своего друга.

Видео вызвало волну возмущения в Twitter. Starbucks обвинили в расизме. Многие призвали к бойкоту сети кофеен, а несколько человек устроили перед заведением акцию протеста в воскресенье 15 апреля.

Директор Starbucks Кэвин Джонсон принес "глубочайшие извинения" за случившееся. Он отметил, что снятое посетителями видео ареста "тяжело смотреть".

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci