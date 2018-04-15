В США полиция арестовала посетителей Starbucks, которые ничего не заказали

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Кофе Starbucks
Pixabay

Кофе Starbucks

В Филадельфии сотрудники кофейни Starbucks вызвали полицию из-за двух темнокожих мужчин, которые ничего не заказали и спросили, где туалет, сообщает BBC.

Полицейские надели на мужчин наручники и отвезли в участок. Инцидент произошел 12 апреля. Мужчин выпустили из полицейского участка только на следующий день.

Оказалось, что они агенты по торговле недвижимостью и ожидали в Starbucks своего друга.

Видео вызвало волну возмущения в Twitter. Starbucks обвинили в расизме. Многие призвали к бойкоту сети кофеен, а несколько человек устроили перед заведением акцию протеста в воскресенье 15 апреля.

Директор Starbucks Кэвин Джонсон принес "глубочайшие извинения" за случившееся. Он отметил, что снятое посетителями видео ареста "тяжело смотреть".

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