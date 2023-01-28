Кричал: «Мама! Мама!» В США полицейские до смерти избили темнокожего мужчину, вспыхнули протесты

28 января, 17:58
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Протесты в США после убийства темнокожего мужчины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Протесты в США после убийства темнокожего мужчины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

В начале января группа полицейских в городе Мемфис в США избила темнокожего мужчину. Через три дня после этого 29-летний Тайри Николс скончался в больнице. В стране вспыхнули протесты.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что группа полицейских, тоже темнокожие, остановила автомобиль. Причиной якобы было «неосторожное вождение», но позже в полиции Мемфиса заявили, что нарушений не зафиксировали. За рулем машины находился 29-летний Тайри Николс.

Видео дня

Полиция опубликовала видео жестокого избиения темнокожего мужчины. Ролик содержит кадры с нагрудных полицейских камер, а также камер видеонаблюдения.

На первом видео видно, как полицейские вытаскивают Николса с водительского сиденья его автомобиля, остановившегося на перекрестке, когда он кричит: «Я ничего не делал… Я просто хотел добраться домой». Офицеры приказали ему лечь на живот и брызнули в лицо перечным баллончиком.

Николс вырвался и побежал, а полицейские преследовали его. По крайней мере, один выстрелил в него из электрошокера.

Правоохранители схватили Николса и начали избивать палками, кулаками и ногами, в том числе и по лицу. На видео зафиксировано, как мужчина звал мать — инцидент произошел недалеко от ее дома.

По словам женщины, ее сын был всего примерно в 80 метрах от дома, когда его избивали.

После избиения потерпевшего, который был почти без сознания, заковали в наручники. Судя по данным с камер, скорая помощь в течение первых двадцати минут не приехала на место инцидента. Николс был доставлен в больницу только через час, а через три дня он умер. Врачи назвали причиной «большое кровоизлияние, вызванное сильным избиением».

Причастных к преступлению полицейских (Тадарриуса Бина, Деметриуса Хейли, Десмонда Миллса, Эммита Мартина и Джастина Смита) уволили на прошлой неделе. Полиция Мемфиса уже приступила к расследованию дела.

Когда трагедия получила огласку, жители города вышли на протест. Власти начали беспокоиться, что митинги станут масштабными, как это было после подобного случая в 2020 году. Однако протест прошел относительно спокойно: на улицы вышли несколько сотен человек, которые перекрыли мост в Мемфисе.

Второй митинг был организован в Нью-Йорке 27 января. В результате акции троих участников задержали за нарушение правопорядка. Один из них вылез на капот полицейской машины и разбил лобовое стекло. После этого протесты прошли еще в нескольких городах США.

Протесты в США (Фото: REUTERS/Andrew Kelly)
Протесты в США / Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Протесты в США (Фото: Tate Brown/via REUTERS)
Протесты в США / Фото: Tate Brown/via REUTERS
Протесты в США (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)
Протесты в США / Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Реакция президента США Джо Байдена


Президент США Джо Байден прокомментировал события в Мемфисе, сказав, что смерть Николса — болезненное напоминание о том, сколько еще предстоит сделать, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой, единой для всех и начала уважать человеческое достоинство.

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Байден поддержал призыв семьи Николса выйти на акции протеста, но подчеркнул, что они должны быть мирными.

Он призвал сограждан не давать волю еще большему насилию.

https://twitter.com/robbystarbuck/status/1619168260011991040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1619168260011991040%7Ctwgr%5E2efb14fb2e390cea558c58d34ed9e65ae4acb361%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fssha-politseyski-smerti-pobili-temnoshkirogo-1674897978.html
https://www.youtube.com/embed/m_4xDRXH_70
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Избиение Афроамериканцы Смерть Протесты

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