В США подростки украли из частного аэродрома легкомоторный самолет

В американском штате Юта подростки 14 и 15 лет угнали со взлетно-посадочной полосы частного аэродрома легкомоторный самолет.
Как сообщает Deseret News, инцидент произошел в городе Дженсен. Парни угнали самолет Cessna и пролетели на нем вдоль шоссе около 24 км.
Затем они приземлились в аэропорту Вернала, где их и задержали. Подростков доставили в следственный изолятор.
Наказание, которое им грозит. не сообщается.
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