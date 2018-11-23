В США подростки украли из частного аэродрома легкомоторный самолет

В американском штате Юта подростки 14 и 15 лет угнали со взлетно-посадочной полосы частного аэродрома легкомоторный самолет.

Как сообщает Deseret News, инцидент произошел в городе Дженсен. Парни угнали самолет Cessna и пролетели на нем вдоль шоссе около 24 км.

Затем они приземлились в аэропорту Вернала, где их и задержали. Подростков доставили в следственный изолятор.

Наказание, которое им грозит. не сообщается.