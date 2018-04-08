В США подростки убили водителя, сбросив на него мешок с песком

Суд города Толедо, штат Огайо, отправил в исправительный центр четверых подростков, убивших мужчину, сбросив с путепровода мешок с песком, сообщает CNN.

В закрытом исправительном центре для несовершеннолетних они проведут, как ожидается, около полугода. Ранее они получили условные сроки лишения свободы – по четыре года. Одного из подростков признали виновным в умышленном убийстве, остальным трех – в непреднамеренном убийстве.

В декабре 2017 года четверо подростков, которым было 13-14 лет, начали бросать мешки с песком с путепровода. Один из мешков упал на ехавший внизу автомобиль, проломив лобовое стекло. Водитель, 22-летний Маркиз Берд, скончался от травм в больнице.

Адвокат семьи Берда заявила, что суд вынес слишком мягкий приговор.

Перед гибелью Берд собирался сделать предложение своей девушке, у которой от него двухлетний сын.

Напомним, в январе в Огайо заместитель прокуроразастрелил в зале суда 16-летнего подростка.