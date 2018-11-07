В США подозреваемый по делу о взрывоопасных посылках отказался от возможности выйти под залог

Фургон подозреваемого весь обклеен изображением Трампа и его политическими наклейками

Главный подозреваемый в деле о рассылке взрывоопасных посылок по почте накануне выборов в Конгресс США Сесар Сайок отказался воспользоваться возможностью быть освобожденным под залог в период судебных слушаний, передает Reuters.

"Житель Флориды, обвиняемый в рассылке бомб ведущим демократам и прочим критикам президента США Дональда Трампа, согласился на содержание под стражей без возможности освобождения под залог", - отмечается в сообщении.

Прокуратура перед слушанием настаивала, что Сайок является слишком опасным для освобождения под залог. Одновременно федеральный защитник отметила, что Сайок не подал официальной заявки на освобождение под залог.

Смотрите также

Первое появление Сезара Сайока в федеральном суде Нью-Йорка состоялась во вторник, 6 ноября. Он еще на прошлой неделе был доставлен туда из штата Флорида, где ему были предъявлены обвинения по пяти статьям.

Перед тем как разослать бомбы, бывший водитель Сезар Сайок проживал в белом трейлере, украшенном политическими изображениями правого толка и лозунгами в поддержку Трампа. Он адресовал опасные почтовые отправления критикам нынешнего президента.

Суд во вторник назначил предварительное слушание по сути дела на 12 ноября.

Смотрите также

Напомним, с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.

По подозрению в рассылке бомб правоохранители задержали 56-летнего жителя Флориды Сеcара Сайока.

Выяснилось, что задержанный является активным сторонником президента США Дональда Трампа, многократно участвовал в его предвыборных митингах и обклеил свой фургон портретами президента.