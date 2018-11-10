В США подозреваемому по делу о посылках с бомбами грозит пожизненное заключение

Обвинительный приговор против Сезара Сайок был передан в суд

В США главному подозреваемому по делу рассылки самодельных бомб по почте ведущим политикам и СМИ, 56-летнему Сезару Сайок, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Associated Press.

"Выходцу из Флориды, обвиняемому в почтовой рассылке трубчатых бомб на адреса выдающихся критиков президента Дональда Трампа, в пятницу были предъявлены обвинения, предусматривающие потенциальный пожизненный срок", - говорится в сообщении.

Обвинительный приговор с 30-ти пунктов против Сезара Сайок был передан в федеральный суд Манхэттена.

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Напомним, с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.

По подозрению в рассылке бомб правоохранители задержали 56-летнего жителя Флориды Сеcара Сайока.

Выяснилось, что задержанный является активным сторонником президента США Дональда Трампа, многократно участвовал в его предвыборных митингах и обклеил свой фургон портретами президента.