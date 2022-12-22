Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов Украине

22 декабря, 20:24
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Здание Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Здание Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил в Twitter член Палаты представителей Том Малиновский.

По словам конгрессмена, законопроект приняли как поправку к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Ожидается, что Палата представителей проголосует за него позже в четверг, 22 декабря.

Видео дня

https://twitter.com/Malinowski/status/1605991132273459220
https://twitter.com/Malinowski/status/1605991133632413697

«Эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины», — объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет CNN.

По словам сенатора, поправка станет «облегчением для американских налогоплательщиков» и «плохим днем для олигархов».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Конгресс США Сенат США Украина-США Активы Поддержка Украины Война России против Украины конфискация активов

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