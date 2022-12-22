Сенат США поддержал передачу арестованных российских активов Украине 22 декабря, 20:24 Здание Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Сенат США поддержал законопроект об использовании арестованных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщил в Twitter член Палаты представителей Том Малиновский.

По словам конгрессмена, законопроект приняли как поправку к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Ожидается, что Палата представителей проголосует за него позже в четверг, 22 декабря.

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«Эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигарха или других подсанкционных организаций народу Украины», — объяснил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет CNN.

По словам сенатора, поправка станет «облегчением для американских налогоплательщиков» и «плохим днем для олигархов».