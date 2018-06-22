В США планируют разместить детей-мигрантов на военных базах - NYT

На базах могут также быть размещены семьи мигрантов в целом

В Пентагоне готовят специальные центры на военных базах, чтобы разместить в них 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на базах могут также быть размещены семьи мигрантов в целом.

Сейчас в оборонном ведомстве США обсуждают возможность предоставления помещений на трех военных объектах в Техасе и на одном - в Арканзасе.

"У нас есть беженцы. У нас есть люди, изгнанные из их домов землетрясениями и ураганами. Мы делаем все, что в интересах страны", - заявил министр обороны США Джеймс Маттис на запрос журналистов.

Он не стал уточнять, будут мигранты размещены на военных базах.

Напомним, что с 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.