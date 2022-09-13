В США подтвердили первую смерть от оспы обезьян

13 сентября, 06:22
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В США распространяется оспа обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В США распространяется оспа обезьян (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний подтвердили первую смерть от оспы обезьян в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сообщении местного органа системы здравоохранения Лос-Анджелеса.

«Умерший имел серьезно ослабленный иммунитет и был госпитализирован», — говорится в документе.

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Отмечается, что дополнительная информация об этом лице не будет разглашаться «в целях защиты конфиденциальности и конфиденциальности».

Врачи рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, подозревающим, что у них оспа обезьян, как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Они должны оставаться под наблюдением на протяжении всего процесса лечения.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Оспа Оспа обезьян

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